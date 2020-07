Neuzugang beim FCH: Marvin Rittmüller wechselt vom 1. FC Köln

Heidenheim. Zur neuen Saison verstärkt sich der 1. FC Heidenheim 1846 personell mit Marvin Rittmüller vom 1. FC Köln. Der 21-jährige Rechtsverteidiger wurde bisher in der Regionalliga-Mannschaft der Kölner eingesetzt und wechselt ablösefrei an die Brenz. Rittmüller ist der zweite externe Sommerneuzugang des FCH und erhält einen Dreijahresvertrag bis zum Ende der Spielzeit 2022/23.



Der gebürtige Erfurter war zuletzt seit 2016 beim 1. FC Köln und spielte zunächst in der U19 des Bundesligisten. Zur Saison 2018/19 rückte der Beidfuß zur zweiten Mannschaft des FC auf und absolvierte in den letzten beiden Spielzeiten 53 Pflichtspiele in der Regionalliga West. Dabei erzielte der 1,77 Meter große Rechtsverteidiger, der auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, zwei Tore und gab vier Vorlagen. Rittmüller wurde in der Jugend von Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und lief insgesamt viermal für die deutsche U18-Nationalmannschaft auf.



„Auf der Position des Rechtsverteidigers hatten wir Handlungsbedarf, nachdem Robert Strauß seine aktive Karriere bei uns beendet hat. Marvin war bei Köln II Stammkraft und Führungsspieler und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir betonen immer wieder, dass wir auf junge, talentierte und entwicklungsfähige Spieler setzen, die bei uns den nächsten Schritt machen sollen. Marvin ist genau solch ein Spieler, der sich jetzt bei uns auf Zweitliganiveau neu beweisen kann“, sagt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, über den Neuzugang.



Marvin Rittmüller ergänzt: „Der 1. FC Heidenheim 1846 hat jungen Spielern in der Vergangenheit immer wieder Chancen gegeben und sich parallel in der 2. Bundesliga kontinuierlich fest etabliert. Zudem haben mich auch die Gespräche mit den Verantwortlichen voll überzeugt, um den Schritt zum FCH zu machen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und werde vom ersten Tag an alles geben, um mich bestens einzufügen und der Mannschaft weiterhelfen zu können.“



Marvin Rittmüller ist nach Andreas Geipl, der von Jahn Regensburg an die Brenz kommt, der zweite externe Sommerneuzugang des FCH. Zudem hatten die drei bisherigen U19-Spieler Melvin Ramusovic, Julian Stark und Gianni Mollo zur Saison 2020/21 einen Profivertrag erhalten.