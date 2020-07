Ein ordentlicher Montag

Am Montag gibt es auf der Ostalb erneut eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken. Ab dem späten Nachmittag ist der ein oder andere gewittrige Schauer aber nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei hochsommerlichen 25 bis 29 Grad. 25 Grad werden es in Neresheim, 26 in Bopfingen, 27 in Ellwangen, 28 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 29 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 12 Grad. Im weiteren Verlauf der Woche scheint häufig die Sonne, es sind aber auch wieder dichtere Wolken unterwegs. Schauer und Gewitter sind (wenn überhaupt) nur ganz vereinzelt möglich. Die Temperaturen liegen weiterhin im sommerlichen Bereich.