Die Aalener Urlaubstüte ist da

Aalen. Urlaub daheim? Das kommt mir nicht in die Tüte! Oder doch? Wer für seinen Urlaub vor der eigenen Haustüre noch Anregungen sucht, der kann in der Tourist-Info Aalen vorbeischauen und sich seine persönliche Urlaubstüte abholen. Das teilte die Stadt Aalen in einem Schreiben mit.

Römer und die Innenstadt

„Darin enthalten sind alle Informationen, wie man einen wunderbaren (Urlaubs-)Tag in Aalen gestalten kann. Es gibt sieben kurzweilige Vorschläge. Neben den wichtigsten Informationen zu den einzelnen Aktivitäten bekommt man auch eine dafür nützliche Überraschung mit eingetütet“, so die Stadt weiter. Die Angebote seien nach Themen sortiert wie etwa römisch unterwegs, den Spuren der Geschichte folgen, Erkundungstour durch die Aalener City und, und, und.

Weitere Informationen zur Aalener Urlaubstüte gibt’s im Internet unter www.aalen.de/neustart.