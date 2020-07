Sie verteilen 70 Tonnen Sand für eine Strand-Lounge

Freizeit Noch dreimal schlafen, dann ist es soweit: Am Freitag, 24. Juli, öffnet Aalens Stadtstrand auf dem Kinoparkplatz vor der „Lola“. Am vergangenen Montag starteten die Aufbauarbeiten. „70 Tonnen feiner Beachvolleyball-Sand werden angekarrt“, sagt Initiator und Organisator Daniel Schwarzkopf. Mindestens bis Ende August gibt’s in der Strand-Lounge bei schönem Wetter von Donnerstag bis Sonntag Cocktails, Kaffee und mehr. Liegestühle und Himmelbetten werden in den kommenden Tagen für die Besucherinnen und Besucher aufgebaut. Foto: hag