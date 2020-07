Brennende Thujahecke

Abtsgmünd. Bei Ausbesserungsarbeiten an einem Gehweg in der Franz-Liszt-Straße war am Montagnachmittag gegen 13.25 Uhr versehentlich eine Thuja-Hecke auf einer Länge von 7 Metern in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd gelöscht werden.