Endlich Erstkommunion in St. Maria Unterkochen

Kirche Nach langem Warten aufgrund der Corona-Pandemie war es endlich soweit: Unter dem Motto „Jesus hält alle zusammen!“ wurde in der Gemeinde Sankt Maria in Unterkochen am vergangenen Sonntag ein festlicher Erstkommuniongottesdienst gefeiert. Elf Mädchen und Jungen aus der katholischen Kirchengemeinde St. Maria empfingen ihre erste Heilige Kommunion durch Pfarrer Ulrich Skobowsky. Foto: privat