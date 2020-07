Sonne und Wolken im Wechsel

Am Donnerstag ändert sich beim Wetter kaum etwas. Auf der Ostalb gibt es wieder den altbekannten Wechsel aus Sonne und teilweise auch mal dichteren Wolken. Die Spitzenwerte liegen bei 25 bis 29 Grad. 25 Grad werden es in Neresheim, 26 in Bopfingen, 27 in Ellwangen, 28 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 29 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 17 bis 12 Grad. Am Freitag und Samstag gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern, maximal 26 Grad am Freitag und 27 am Samstag.

Am Sonntag fällt häufiger Regen, meist in schauerartiger Form. Die Werte gehen etwas zurück, maximal 24 Grad. Zu Beginn der neuen Woche scheint immer wieder die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 26 Grad.