Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Das Wetter an diesem Donnerstag? So wie die vergangenen Tage auch - ein Wechsel aus Sonne und ein paar Wolken. Dafür bleibt es weiterhin hochsommerlich: Die Spitzenwerte liegen bei 25 bis 29 Grad. Die Aussicht für's Wochenende hat Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Kommen wir nun zu einer guten Nachricht: Der zweijährige Junge, der vergangene Woche in Aalen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt wurde, ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

6.07 Uhr. Das wäre die nächste Hiobsbotschaft für alle Daimler-Mitarbeiter: Offenbar will der Stuttgarter Autobauer noch deutlich mehr Stellen streichen als bisher bekannt. Bis zu 30.000 Arbeitsplätze stünden auf der Streichliste, berichtete das "Manager-Magazin" am Mittwoch. Auch aus unserer Region gibt es schlechte Nachrichten: Zum Jahresende soll die Nördlinger Firma Strenesse den Betrieb einstellen. Grund dafür sei die Corona-Krise.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.