Bahnfahrer müssen umsteigen

Aalen. Am Wochenende des 25. und 26. Juli werden ab Samstag, 22 Uhr, im Bahnhof Unterkochen Weichen erneuert. Die Züge auf der Brenzbahn müssen im Abschnitt Aalen Hbf – Oberkochen ausfallen und werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Dadurch können die gewohnten Anschlüsse im Bahnhof Aalen in der Regel nicht erreicht werden.

Die Schienenersatzverkehr-Busse fahren in Aalen an Bussteig 9 in der Bahnhofsstraße (vor dem ehemaligen Postgebäude) ab. Die geänderten Fahrpläne sind ab sofort online auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.

Die Bahn bittet darum, bei der Reiseplanung die abweichenden und teilweise längeren Fahrzeiten zu berücksichtigen und falls notwendig, eine andere Verbindung zu wählen. Man bedauere die entstehen Unannehmlichkeiten und bitte für die notwendigen Bauarbeiten um Verständnis.

Den Ersatzfahrplan für das Wochenende vom 25. und 26. Juli sehen Sie auch online unter www.schwaepo.de