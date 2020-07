Kino-Open-Air in Herbrechtingen

Freizeit Im Kulturzentrum Kloster Herbrechtingen läut in der Open-Air-Kino-Nacht der Film „Enkel für Anfänger“. Der Film mit schön fiesem Humor und viel Einfühlsamkeit läuft an diesem Samstag, 25. Juli, ab 21.30 Uhr im Klostergarten. Karten an der Abendkasse kosten 6 Euro. Foto: privat