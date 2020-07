Uli Sauerborn, Judith Wötzel

Aalen. Judith Wötzel ist zur Leiterin des Limesmuseums gewählt worden. Dass der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss (KBFA) in nichtöffentlicher Sitzung darüber entschieden hat, gab Oberbürgermeister Thilo Rentschler in der vergangenen Gemeinderatssitzung bekannt. „Sie war schon im Team um Dr. Kemkes dabei, als die neue Konzeption fürs Limesmuseum erarbeitet wurde“, sagte er. Der bisherige Museumsleiter, Ulrich Sauerborn, geht in Ruhestand mit Teilzeitregelung. ks