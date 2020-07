1000. Baby kommt in Aalen so früh wie noch nie

Aalen. So früh wie noch nie kam in diesem Jahr das 1000. Baby in der Aalener Frauenklinik zur Welt. Das Team um Chefarzt Dr. Karsten Gnauert freut sich darüber, dass seit 10 Jahren die Geburtenrate in der Klinik jedes Jahr ansteigt. Nach Aussage der leitenden Hebamme Monica Bühler werden dieses Jahr über 1800 Kinder das Licht der Welt in Aalen erblicken. Die frischgebackenen Eltern, die Gutknechts aus Oberkochen, freuen sich mit dem ganzen Team der Frauenklinik über Tochter Viktoria, die am Freitagmorgen um 1.28 Uhr das Licht der Welt erblickte.