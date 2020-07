Nur Benno Müller macht im neuen Ausschuss weiter

Westhausen. Die Neuordnung der Gutachterausschussordnung des Landes macht es notwendig. Der langjährig tätige Gutachterausschuss der Gemeinde wurde aufgelöst.

Mit 42 Jahren aktiver Tätigkeit war Gemeinderat und Bauunternehmer Benno Müller das dienstälteste Mitglied. Seit 1978 gehörte Müller dem Gremium an. Doch während für alle anderen Mitglieder das Ende ihrer Tätigkeit gekommen ist, kann Müller die Interessen der Kommune im neu gegründeten interkommunalen Ausschuss weiter vertreten.

Westhausen wird künftig mit den umliegenden Kommunen Lauchheim, Bopfingen, Abtsgmünd, Hüttlingen, Kirchheim am Ries, Neresheim, Oberkochen und Riesbürg zusammen arbeiten, informierte Bürgermeister Markus Knoblauch in der Sitzung des Gemeinderats. Die bisher gewählten Ausschussmitglieder Westhausens, Benno Müller, Alexander Pfalzgraf, Robert Allocca, Josef Ebert, Dieter Bühler und Eberhard Viert scheiden damit offiziell aus dem Amt. In das neue Gremium werden als Vertreter der Gemeinde Westhausen erneut Benno Müller sowie der Bausachverständige Nikolaus Müller aus Pfahlheim berufen.