Lkw-Tank aufgerissen - Diesel in Kanalisation gelaufen

Ellwangen-Neunheim. Die Feuerwehr Ellwangen wurde am Montagmorgen zu einem Einsatz gerufen, bei dem der Tank eines Lasters aufgerissen wurde und Diesel im Wert von mehreren hundert Euro ausgelaufen und teilweise in die Kanalisation gelangt sind. Der Lkw-Fahrer fuhr laut Polizeiangaben gegen 8.15 Uhr auf den Parkstreifen an der Alfred-Krupp-Straße. Dabei lockerte sich ein Bordstein, stellte sich auf und beschädigte den Tank des Lasters. Der Schaden am Lkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr Ellwangen, die sich mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz befand, waren zudem mehrere Vertreter der Stadt und des Landratsamtes vor Ort.