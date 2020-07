Gmünder Gesundheitsamt cancelt Bezirkspokalfinale

Die Hiobsbotschaft schlug bei SG Bettringens Sportlichem Leiter Oliver Glass wie eine Bombe ein. Die Stadt Schwäbisch Gmünd und das Gesundheitsamt verbieten der SGB die Ausrichtung des Bezirkspokalfinales am kommenden Sonntag. Derzeit laufen die Gespräche zwischen dem Gmünder OB Richard Arnold und Landrat Klaus Pavel nach der Suche, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe.

Dies bestätigte Pokalspielleiter Roland Wagner auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Staffelleiter und der Bezirksvorstand waren sich einig. Das Endspiel um den Fußball-Bezirkspokal, der noch für die kommende Saison zu vergeben ist, soll am Sonntag, 2. August ausgetragen, der Spielort unter den vier noch im Wettbewerb befindlichen Halbfinalisten TV Bopfingen, SG Bettringen, FC Spraitbach und TSG Hofherrnweiler II verlost werden.

Das Los fiel auf die SG Bettringen. Vorgabe ist, dass das Spiel unter den Bedingungen organisiert und ausgetragen werden kann, wie es das Hygienekonzept des Württembergischen Fußballverbandes vorgibt. Herr Glass hat uns das zugesagt, bestätigt Pokalspielleiter Roland Wagner. "Wir haben keinen Zweifel, dass die SG Bettringen dies nicht einhalten kann."

Die Nachricht der Stadt Schwäbisch Gmünd, dass sie das Spiel auf dem Sportgelände der SG Bettringen nicht zulassen kann, weil das Gesundheitsamt Einwände dagegen hat, kam am Dienstagvormittag deshalb für alle Beteiligten sehr überraschend. "Das Gesundheitsamt und die Stadt Schwäbisch Gmünd haben das Pokalsfinale in Bettringen untersagt. Alle Arbeitsdienste absagen und alle Bestellungen stornieren. Ihr könnt mir glauben, de Schock sitzt tief und mein Ärger mit den Verantwortlichen war sehr groß. Wir haben allerdings gegen die Entscheidung keine Chance", schrieb der Sportliche Leiter der SGB, Oliver Glass, jetzt an sein Organisationteam, nachdem er offensichtlich die Hoffnung aufgegeben hat.

Ganz ohne Hoffnung scheint die Lage allerdings noch nicht. Nach Intervention des Bezirksvorsitzenden Jens-Peter Schuller hat sich Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold eingeschaltet. Er will im Gespräch mit Landrat Klaus Pavel prüfen, welche Möglichkeiten doch noch bestehen.

"Solange die Dinge nicht völlig geklärt sind, werden wir uns keine Gedanken über einen anderen Austragungsort machen", versichert Roland Wagner. Erst wenn Bettringen tatsächlich nicht gehen sollte, werde man Gespräche mit den anderen drei Halbfinalisten bezüglich einer Lösung aufnehmen. Er hoffe, dass die Entscheidung heute noch fallen könne.

Im Halbfinale stehen sich an diesem Mittwoch, 18.30 Uhr gegenüber:

TV Bopfingen - SG Bettringen

FC Spraitbach - TSG Hofherrnweiler II

Zu den Halbfinalspielen sind jeweils maximal 100 Zuschauer zugelassen. Ab 1. August und damit zum Finale sind bis zu 500 Zuschauer zugelassen.