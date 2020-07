Traktor im Wald bei Holbach brannte

Holbach. Direkt vom Einsatz auf der Reutehau wurde die Ellwanger Feuerwehr gegen 13.45 Uhr in den Wald bei der Schönenbergkirche gerufen, wo ein Traktor brannte. Nach Waldarbeiten mit der Seilwinde hatte sich der Motor des ausgeschalteten Fahrzeugs entzündet, der Tank explodierte und in kürzester Zeit stand die ganze Maschine in Flammen. Der Besitzer rief die Feuerwehr, auch aus Sorge dass ein Waldbrand entstehen könnte. Mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften war der Brand in unwegsamem Gelände schnell gelöscht. Anschließend wurde der Traktor aus dem Wald gezogen.