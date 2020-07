Unfall auf der A8 bei Leipheim: Polizei sucht 29-Jährigen wegen versuchten Mordes

In der Nacht zum Montag ist ein 29-Jähriger aus einer Klinik im Rund 70 Kilometer entferneten Günzburg geflohen. Die Polizei sucht den Mann wegen versuchten Mordes. Er soll versucht haben, seine Frau zu töten.

Leipheim. Am Sonntagabend befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart. Laut Polizeiangaben geriet er auf Höhe von Riedheim von dort aus nach rechts auf den begrünten Lärmschutzwall, auf welchem sich der Pkw nach circa 200 Meter überschlug und zwischen dem Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen auf den Rädern zum Stehen kam.

Seine 28-jährige Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 29-Jährige ergriff nach dem Unfall die Flucht und wurde wenig später von Einsatzkräften unweit der Unfallstelle zu Fuß festgenommen. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, lieferten die Beamten den Mann in das Bezirkskrankenhaus Günzburg ein.

Dort gelang ihm unter derzeit noch nicht näher bekannten Umständen gegen Mitternacht die Flucht. Seitdem wird nach dem Mann gefahndet. Er ist etwa 180-185 cm groß und von sportlich-schlanker Figur. Zum Fluchtzeitpunkt trug er einen blauen Schlafanzug. Nähere Details hierzu sind derzeit nicht bekannt.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Entwichene wieder in Begleitung seines Hundes ist, der bei dem Verkehrsunfall aus dem Auto sprang und bislang noch nicht wieder eingefangen werden konnte. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Rottweiler.

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen geht von dem 29-Jährigen keine Gefahr für die Allgemeinheit aus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erließ der Haftrichter am Amtsgericht Memmingen einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Zugleich ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen die Öffentlichkeitsfahndung an.

Falls Sie den Mann sehen oder seinen Aufenthaltsort kennen, werden Sie gebeten, ihn nicht direkt anzusprechen. Teilen Sie ihre Erkenntnisse bitte umgehend der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder über die Notrufnummer 110 mit.

Zu den genauen Umständen des Unfalls laufen derzeit die Ermittlungen. Der Pkw wurde total beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zur Unfallabsicherung waren neben der Feuerwehr Leipheim auch die Betreibergesellschaft, die Firma Pansuevia eingesetzt, die nach Abschluss der Reinigungsarbeiten die Fahrbahn wieder freigeben konnte. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens für den Zeitraum der Unfallaufnahme führte anfänglich zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.