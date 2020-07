Normannia sagt Testspiel gegen Stuttgarter Kickers ab

Am Mittwochabend wollte der Fußball-Verbandsligist Normannia Gmünd im Hotel Remspark seine Mannschaft vor der neuen Saison präsentieren. Diese Team-Präsentation wurde jetzt ebenso abgesagt wie das für kommenden Samstag geplante Testspiel im Schwerzer gegen die Stuttgarter Kickers.

"Wir bedauern diese Entscheidung, möchten aber aufgrund der aktellen Situation die Gesundheit der Beteiligten in den Vordergrund stellen", sagt Fußball-Abteilungsleiter Marco Biegert.

Die Entscheidung der Normannia folgte im Nachklang zur Spielortabsage des Bezirkspokalfinales in Bettringen, das am Sonntag gewesen wäre. Wo dieses Endspiel nun ausgetragen wird, soll zeitnah entschieden werden. Die Halbfinals Bopfingen - Bettringen und Spraitbach - TSG Hofherrnweiler II sind an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.