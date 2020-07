Die Sommerferien starten mit viel Sonnenschein

Am Mittwoch gibt es auf der Ostalb viel Sonnenschein bei sommerlichen 24 bis 27 Grad. 24 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 25 in Ellwangen, 26 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 27 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist sternenklar. Es kühlt ab auf 14 bis 11 Grad. Auch am ersten Ferientag, am Donnerstag scheint ausgiebig die Sonne. Die Werte steigen noch etwas an, bis 30 Grad. Am Freitag wird es ebenfalls freundlich, bis 31 Grad. Der Samstag startet noch sehr freundlich. Allerdings wird es im weiteren Tagesverlauf immer wolkenreicher. Abends und in der Nacht zu Sonntag sind teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Es wird der bislang heißeste Tag des Jahres, maximal 34 Grad. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Werte gehen etwas zurück, maximal 30 Grad.