Junge auf Kickroller übersehen - wurde er verletzt?

Böbingen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Eltern eines Jungen, der möglicherweise am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr verletzt wurde, nachdem eine Autofahrerin ihn auf dem Kickroller übersehen hatte. Die 57-Jährige fuhr laut Angaben der Polizei von einem Grundstück in die Schönhardter Straße aus und übersah den etwa Siebenjährigen auf dem Gehweg. Wie sie der Polizei berichtet, sei der Junge auf die Fahrbahn ausgewichen und erschrocken ein Stück weitergefahren. Die Frau habe den Jungen angesprochen, der sich den Arm hielt, aber angab unverletzt zu sein. Die 57-Jährige meldete den Vorfall kurze Zeit später bei der Polizei in Heubach. Zeugen bzw. die Eltern des Jungen werden gebeten, sich dort unter Tel. (07173)8776 zu melden.