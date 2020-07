Freibad oder See: Wo baden Sie lieber?

Die Sommerferien haben begonnen und das Wetter könnte nicht besser sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Donnerstag, 30. Juli, sogar vor hoher Hitze und Wärmebelastung unterhalb von 800 Metern Höhe. Da kommt man auch auf der Ostalb schnell ins Schwitzen. Was gibt es an solchen Tagen besseres, als ins kühle Nass zu springen? Doch wohin solls gehen? An einen Badesee in der Region oder ins Freibad? Das wollen wir von Ihnen wissen. Machen Sie mit bei unserer Umfrage. Und schreiben Sie uns in den Kommentaren, an welchen Badesee in der Region Sie am liebsten gehen.

Das könnte Sie auch zum Thema interessieren: