Nördlingen: 500 Liter Lack und Leim auf Straße geflossen

Nördlingen. Am Mittwoch rückte die Feuerwehr Nördlingen mit 20 Einsatzkräften in die Industriestraße aus, nachdem rund 500 Liter Lack und Leim aus dem Sattelauflieger eines Lasters flossen. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort, um einen größeren Umweltschaden zu verhindern.

Der Lasterfahrer hatte zuvor auf dem Weg von Gersthofen in Richtung Nördlingen auf Höhe Möttingen eine Vollbremsung einleiten müssen. Dabei sei die Ladung, die laut Angaben der Polizei nicht richtig gesichert war, verrutscht. In Nördlingen stellte der Fahrer fest, dass die Ladung total verschoben war und hielt deshalb in der Industriestraße an. Dabei stellte er fest, dass Teile der Ladung beschädigt wurden und die Flüssigkeiten auf die Straße flossen. Der Bereich wurde zwischen 8 Uhr und 15 Uhr großräumig abgesperrt. Eine hinzugezogene Spezialfirma barg die Flüssigkeit und reinigte die Straße. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte vor Ort noch nicht eingeschätzt werden.

Hinsichtlich der unzureichenden Ladungssicherung wird nun polizeilich ermittelt.