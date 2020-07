Steinkreuz in Waldhausen restauriert und neu geweiht

Kirche In Waldhausen erstrahlt das alte Steinkreuz der Familie Brenner aus dem Jahr 1931 in neuem Glanz.

Aalen-Waldhausen. Schon 1931 hatte die Familie Anton Brenner aus Waldhausen ein Steinkreuz errichten lassen. Lange stand dieses unberührt und fast ein wenig vergessen an der Straße in Richtung Geiselwang. Mit dem Bau des Kreisverkehrs am Ortsausgang musste das alte Kreuz nun aber versetzt werden. Inzwischen befand sich das Kreuz im Besitz der Stadt.

Im Jahr 2018 kamen dann Bürger aus Waldhausen auf die Gemeinde zu, mit der Bitte, das völlig verwitterte und mittlerweile auch standunsichere Kreuz doch restaurieren zu lassen.

Schon ein Jahr später wurden Mittel dafür in den Haushalt der Stadt Aalen eingestellt. Im gleichen Jahr erhielt die Firma Reinhold Herbst aus Dinkelsbühl den Auftrag für die Restaurierungsarbeiten und jetzt erstrahlt das schöne Steinkreuz wieder im alten Glanz. Zu sehen ist es, wenn man aus Richtung Aalen-Geiselwang kommend durch den Kreisverkehr gefahren ist unmittelbar danach an der rechten Seite der Straße.

Geweiht wurde das neue alte Kreuz während einer kleinen Feierstunde der Ortsverwaltung am Mittwochabend von Pater Albert Kannaen von der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Waldhausen. Musikalisch umrahmt hat den Gottesdienst Christine Bader-Kempf an der Bratsche.