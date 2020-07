Schlossgartenträume auf der Kapfenburg

Gartenmesse Die Schlossgartenträume starten an diesem Samstag, 1. August, ab 9 Uhr auf Schloss Kapfenburg. Geöffnet ist die Gartenmesse am Samstag bis 19 Uhr. Am Sonntag, 2. August, geht’s ebenfalls ab 9 Uhr los, geöffnet ist dann bis 18 Uhr. Unter www.schlossgartentraeume.de gibt es Tickets zum Selberausdrucken für bestimmte Einlasszeiten. Ab Eintritt gilt dann das Ticket für 150 Minuten. Auch Spontanbesuche sind möglich. Die Karten werden dann nicht an einer Kasse, sondern beim Einparken direkt am Auto verkauft. So ist jeder Besucher geschützt und steht nicht in engen Schlangen vor einer Kasse. Auf der Startseite von www.schwaepo.de informiert eine Ampel, wie hoch der aktuelle Besucherandrang ist. Diese Meldungen werden am Samstag und Sonntag fortwährend aktualisiert, sodass Sie sich auch kurzfristig informieren können. dat / Foto: SDZ Events