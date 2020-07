Erinnerung an ein Rennen

Auf geht’s zum Aalbäumle. Dass dort an diesem Sonntag von 10 bis 18 Uhr bewirtet wird, das freut die Aalenerin wie den Aalener – und viele andere auch. Dass die Malteser dies tun, ist eine gute Nachricht. Denn die Malteser kennen sich aus in Sachen Gesundheit und Hygiene – wichtig in Zeiten wie diesen. Apropos Zeiten: Wir erinnern uns gern an ein mittlerweile historisch zu nennendes Rennen, ausgetragen zwischen durchaus ambitionierten Hobbyradlern, den SchwäPo-Sportredakteuren Alexander Haag und Bernd Müller, die im Juni des Jahres 2014 gegen den Mountainbikeprofi Steffen Thum antraten, seinerzeit Weltcupführender. Und obwohl Alexander Haag einen Elektromotor am Rad hatte: der Profi war schneller und von den Limesthermen aus in 6:17 Minuten am Ziel, Alex Haag kurz danach, Bernd Müller hat – ohne E-Unterstützung – 3:48 Minuten länger gebraucht. Platt waren alle drei. Daher: Man kann es deutlich gemütlicher angehen. Entspannt hochwandern, vom Turm die Aussicht genießen – und, wenn’s Wetter mitmacht, ein paar schöne Stunden verbringen auf dem Aalbäumle bei prima Bewirtung. Und wer muss, der kann sogar: Dixieklos stehen, das teilt die Stadt mit.

Und wer den Bericht nachlesen möchte vom Rennen:

www.schwaepo.de/740456