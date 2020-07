Suche erfolgreich: Polizeihubschrauber kreist über Heubach

Heubach. Wie Polizeisprecher Christian Burow am Abend auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, kreiste zwischen 21.20 Uhr und 21.45 Uhr ein Polizeihubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart über Heubach. Es wurde nach einem Herrn mittleren Alters gesucht, so der Polizeisprecher fort. Der Mann, der sich in einer psychischen Notlage befand, konnte gegen 21.40 Uhr aufgefunden werden und wurde anschließend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Neben dem Helikopter waren auch vier Streifenwagenbesatzungen mit in die Suchmaßnahmen eingebunden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. mbu