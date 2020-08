Helfer unnötig

Schwäbisch Gmünd. Ein Bewohner eines Gmünder Ortsteils verständigte am Freitagmorgen gegen 2 Uhr die Polizei, nachdem er aus der Nachbarschaft Schreie und Weinen einer Frau gehört hatte. Zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd fuhren unverzüglich die Örtlichkeit an; dort stellte sich jedoch rasch heraus, dass die Freunde und Helfer in diesem Falle nicht helfen konnten. Während gewisser zwischenmenschlicher Tätigkeiten war es lediglich zwischen einem 41 und 42 Jahre alten Pärchen kurzzeitig zu Unstimmigkeiten gekommen.