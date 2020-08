Tunnels in Ellwangen geschlossen

Ellwangen. Wie die Stadt Ellwangen mitteilt, müssen infolge der alljährlichen Wartungsarbeiten müssen die beiden Tunnelbauwerke im Zuge der Südtangente am Dienstag, 4. August, in der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr für den gesamten Verkehr voll gesperrt werden. „Die beiden Tunnels können in dieser Zeit nicht durchfahren werden“, darauf weist das Ordnungsamt hin.

Eine Umleitung sei eingerichtet. Die überörtliche Umleitung erfolge über die B 29, die L1060, das ist die (Westtangente, die Haller Straße, die Siemensstraße und schließlich die Nordspange.

Die Umleitungsstrecken seien jeweils „gut ausgeschildert“, heißt es weiter.

Das Ordnungsamt bittet die Bürgerschaft und Verkehrsteilnehmer um Beachtung – und um Verständnis.