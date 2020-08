Beim Überholen mit abbiegendem Traktor zusammengestoßen

Stödtlen. Am Freitag gegen 17.30 Uhr wollte ein 42-Jähriger mit seinem Traktor und einer angehängten Ballenpresse auf der Kreisstraße 3211 von Eck am Berg in Richtung Mönchsroth nach links in einen Feldweg abbiegen und verlangsamte dazu seine Geschwindigkeit bis fast zum Stillstand, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt setzte ein 28-Jähriger, der mit seinem Transporter Fiat Ducato hinter dem Traktorgespann fuhr, zum Überholen des Traktors an. Als dieser nun zum Abbiegen wieder los fuhr, zog der 28-Jährige seinen Transporter wieder abrupt nach rechts und prallte gegen die Ballenpresse. Durch den Unfall wurde der 28-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.000 Euro.