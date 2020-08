Schlossgartenträume am Samstag ein voller Erfolg - auch heute noch bis 18 Uhr geöffnet

Lauchheim. Eine Welt der Farben eingebettet in das unvergleichliche Ambiente der Kapfenburg. Strahlende Sommersonne am Samstag. Fröhliche Gesichter und gute Laune überall. „Endlich geht es wieder los“, freuen sich die Aussteller wie auch die Veranstalter um Messeleiter Wolfgang Grandjean von SDZ.Events beim Beginn der ersten großen Messeveranstaltung seit langer Zeit und in weitem Umkreis. Zwar waren es wegen der geforderten Abstände zwischen den Ständen rund 20 Aussteller weniger als im letzten Jahr. Doch das machten die anderen durch fast schon unglaubliche Vielfalt und Kreativität ganz locker wieder wett. Maximal 500 Besucher dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände bewegen und schon am Samstagmorgen pendelte die Besucherzahl fast immer um diese Höchstmarke. Trotzdem war natürlich spürbar mehr Platz überall. „Aber gar nicht mal zum Nachteil“ findet das allerdings Angela Stahl aus Bietigheim und lächelt: „Da bleibt mehr Zeit für die Beratung und auch das eine oder andere Gespräch“. Sie bietet an ihrem Stand hochwertige nostalgische Keramik, ist zum ersten Mal auf der Kapfenburg dabei und froh „dass so langsam wieder Leben in die Sache kommt“. Heribert Andres

Die Schlossgartenträume starten an diesem Sonntag, 2. August, ab 9 Uhr auf Schloss Kapfenburg. Geöffnet ist bis 18 Uhr. Mit der aktuellen Ampel informieren wir auf dieser Seite über das momentane Besucheraufkommen.

Ein ausführlicher Bericht folgt