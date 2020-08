Riesenrutsche der Feuerwehr

Gaudi Bei über 30 Grad genau der richtige Spaß ist die Riesenwasserrutsche der Freiwilligen Feuerwehr Neuler, die seit Jahren zu den beliebtesten Angeboten in den Ferien zählt. Am Samstag war die Wiese am Nordhang wieder hervorragend präpariert – und viele Kinder nutzten das kostenlose Vergnügen, das mit gebotenem Abstand auch coronagerecht organisiert war. gek/Foto: gek