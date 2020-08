Bettringen holt sich den Pokal

Bereits nach gerade einmal 20 gespielten Minuten war der Drops gelutscht. Mit 3:0 fegte die SG Bettringen die TSG Hofherrnweiler II im Finale um den Bezirkspokal vom Platz. Schon nach vier Minuten legte Wesley Wicker mit dem 1:0 vor. Patrick Gräßle legte in der 15. nach und traf in der 20. Minute dann zum endgültigen Spielstand zum 3:0. Die TSG hatte in der zweiten Halbzeit Chancen, nutzte diese aber nicht effizient. Nach 90 Minuten holt sich Bettringen den Pokal.

Ein ausführlicher Bericht folgt am Abend unter www.schwaepo.de und www.tagespost.de