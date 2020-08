Ein wechselhafter Montag

Am Montag sind auf der Ostalb einige Schauer unterwegs. Ab dem späten Nachmittag/frühen Abend setzt dann sogar Dauerregen ein. Die Spitzenwerte liegen bei 18 bis 21 Grad. 18 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 19 in Ellwangen, 20 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 21 Grad. In der Nacht zu Dienstag fällt weiterer Regen. Es kühlt ab auf 13 bis 10 Grad. Am Dienstag überwiegen die Wolken und teilweise fällt noch Regen. Am Nachmittag zeigt sich mit etwas Glück auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad. Ab Mittwoch wird wieder freundlicher und auch wärmer.