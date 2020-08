Bagger beschädigt Gasleitung

Essingen. In der Seltenbachstraße in Essingen beschädigte am Montagnachmittag ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten eine Gasleitung. Laut Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr den Gasaustritt stoppen. Die Straße ist derzeit noch gesperrt. Zur Sicherheit ist ebenso ein Krankenwagen im Einsatz, verletzt wurde allerdings niemand.