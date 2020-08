7-Jähriger bei Unfall verletzt

Aalen. Am Samstagnachmittag verletzte sich ein 7-Jähriger, als er mit seinem Kinderrad auf dem Radweg der Friedrichstraße stadteinwärts unterwegs war. Laut Polizeiangaben prallte der Junge an der Einmündung zur Brühlstraße gegen den nur Sekunden zuvor anhaltenden Pkw Toyota einer 55-Jährigen. Das Kind stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Verletzung zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt.