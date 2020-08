28-JÃ¤hriger tÃ¤uscht Straftat vor und lÃ¶st Polizeieinsatz aus

Aalen. Ein 28-Jähriger verständige am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr die Polizei, nachdem ihm sein gleichaltriger Bruder per WhatsApp mitgeteilt habe, dass er seine Ex-Freundin mit einer Eisenstange niedergeschlagen habe und sie sich nicht mehr rühren würde. laut Angaben der Polizei fuhren unverzüglich drei Streifenwagen die genannte Örtlichkeit an. Dort wurde der vermeintliche Täter und seine aktuelle Freundin angetroffen. Der junge Mann gab an, dass er mit der Nachricht lediglich seiner Ex-Freundin Angst einjagen wollte. Aufgrund seiner Aussage wurde die Wohnanschrift der jungen Frau angefahren, die wohlauf und putzmunter war. Für seine fragwürdige Aktion muss der 28-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.