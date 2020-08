PTA-Ausbildung: Jasmin Akram ist die Beste

Ausbildung Bestanden haben 18 Schülerinnen den schulischen Teil der Ausbildung zur Pharmazeutisch Technischen Assistentin (PTA) an der Bernd-BlindowSchule. Das beste Ergebnis erzielte Jasmin Akram. Völlig anders als gewohnt erfolgte die Zeugnisübergabe in Covid-Zeiten mit zahlreichen Sicherheitsauflagen. Im virtuellem Unterricht ab Mitte März sowie später wieder im Präsenzunterricht in Kleingruppen wurde für das Etappenziel trainiert. Im Spätsommer geht es in das Apothekenpraktikum, danach folgt die Apothekenpraxis-Prüfung. Foto: privat