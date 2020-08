Countdown- Kalender ist wieder da!

Ipfmess Zweite Auflage der gedruckten Messvorfreude gibt’s ab Mittwoch in den Vorverkaufsstellen.

Bopfingen. Es hat etwas gedauert, aber jetzt ist er endlich wieder zu haben: der Ipfmess-Countdown-Kalender. Die zweite Auflage unserer gedruckten Mess-Vorfreude ist nun in Bopfingen eingetroffen, und alle Mess-Fans, die zu Beginn leider leer ausgehen mussten, können sich nun das gute Stück nach Hause holen. Es bleiben ab Mittwoch, 5. August, ja immerhin noch 331 Tage abzureißen und in jedem Falle über 360 Seiten zum Genießen, in Erinnerungen schwelgen und durchblättern.

Kalender abholen können sich Interessenten bei Haushaltswaren Arnold, im Bücher- und Handelsregal, im TUI Reisebüro an der Tourist-Info Bopfingen und in Aalen im SchwäPo-Shop. Der Ipfmess-Countdown-Kalender kostet regulär 12,90 Euro, Abonnenten der Schwäbischen Post erhalten das Unikat zum Vorzugspreis von nur 11,50 Euro.