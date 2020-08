Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.30 Uhr: Der IC 2062 nach Nürnberg (planmäßige Abfahrt 8.59 Uhr in Aalen) fährt heute rund 25 Minuten später ab, meldet die Bahn.

7.17 Uhr: Erinnerung: Die B 29 zwischen Westhausen und der Autobahnauffahrt muss wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt werden. Wie das Landratsamt mitteilt, beginnt die Sperrung entgegen früherer Meldungen bereits am Mittwoch, 5. August, und wird wohl bis zum 25. August dauern. Die Autobahnauffahrten bleiben offen. Die Umleitung wird über Röhlingen und Bopfingen ausgewiesen.

7.05 Uhr: Ein Blick auf die Coronazahlen: Die Zahl der durch die Bestattung Infizierten steigt nach wie vor. Mittlerweile sind es etwa 100 Infizierte, die auf diese Feier zurückzuführen sind. Aber: Alle Schüler sind aus der Isolation entlassen.

Was die Coronatests aussagen - und was nicht: Darüber hat Online-Chef Tobias Dambacher einen Kommentar geschrieben.

Hier gelangen Sie zur täglich aktualisierten Grafik mit den aktuellen Coronazahlen aus dem Ostalbkreis.

6.45 Uhr: Ein schweres Unwetter ist gestern über Teile der Region hinweggezogen. Der Ostalbkreis und der Rems-Murr-Kreis kamen dabei laut Polizeiangaben glimpflich davon. Der Bereich Crailsheim hat es dagegen besonders schwer getroffen. Dort war die Feuerwehr an mehreren Orten im Einsatz.



Am Dienstag wird es erst noch nass, später aber freundlicher. Das Wetter hat Tim Abramowski in seinem neuen Wettervideo zusammengefasst.

6.05 Uhr: Freie Fahrt für alle Bahnpendler: Die Bahn meldet aktuell keine Verzögerungen auf den Gleisen.

6 Uhr: Gute Nachrichten für alle, die mit dem Auto so früh am Morgen unterwegs sind: Bislang gibt es keine Staus oder Behinderungen auf den Straßen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.