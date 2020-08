Schweres Unwetter: Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Crailsheim

Ein schweres Unwetter ist am Montag über viele Teile der Region hinweggezogen. Im Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis lief es laut Polizeisprecher Opferkuch verhältnismäßig ruhig ab. Es habe keine besonderen Vorkomnisse gegeben. Binnen weniger Minuten waren aber im gesamten Gmünder Stadtgebiet Straßen überflutet – außerdem stiegen die Pegel von Rems und Josefsbach stark an. Auch die Kanalisation sei aufgrund der Wassermassen vollgelaufen, wodurch „ein paar Gullydeckel gelupft“ worden seien, sagte Polizeisprecher Bernd Märkle am Montagnachmittag.

Der Bereich Crailsheim hat es dagegen besonders schwer getroffen. Dort war die Feuerwehr an mehreren Orten im Einsatz. Zwischen 14 und 15 Uhr liefen rund um Crailsheim mehrere Keller mit Wasser voll, so die Polizei. Außerdem steckte ein Mann mit seinem Auto in einer Unterführung in der Gaildorfer Straße fest. Die Wassermassen machten eine Weiterfahrt für den Mann unmöglich und das Auto lief langsam mit Wasser voll. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Das Auto wurde anschließend durch einen Abschleppdienst von der Straße entfernt. Auch am Abend war die Feuerwehr laut Opferkuch noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für diesen Dienstag aktuell keine weiteren Unwetterwarnung in der Region.