Pool-Chemie in Wohnhaus reagiert

Mutlangen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagnachmittag in einem Wohnhaus im Limesring an einer Poolanlage zu einer chemischen Reaktion. Gegen 14.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alamiert, weil Chlorgeruch entstanden war. Wie die Polizei berichtet, wurde niemand gefährdet oder verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Mutlangen, die mit 4 Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, sicherte den Chlortablettenbehälter und lüftete das Wohnhaus. Ein Rettungswagen war vorsorglich ebenfalls vor Ort.