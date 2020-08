Corona: E-Mail-Adresse zur Kontaktnachverfolgung nicht mehr erlaubt

Überarbeitete Corona-Verordnung tritt am 6. August in Kraft

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Dienstag eine überarbeitete Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg angekündigt. Sie tritt am Donnerstag, 6. August, in Kraft und wird am Mittwoch, 5. August, veröffentlicht.

Eine zentrale Änderung betrifft die Kontaktlisten, in die man sich beispielsweise in Restaurants eintragen muss. E-Mail-Adressen werden von den Behörden künftig aus Datenschutzgründen nicht mehr akzeptiert, da, so Kretschmann, die Datenverarbeitung mittels E-Mail – insbesondere etwa die Kontaktaufnahme durch Gesundheitsbehörden – häufig nicht den Anforderungen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genügt.

Die weiteren Änderungen der Corona-Verordnung im Überblick: