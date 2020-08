Zugstrecke zwischen Königsbronn und Heidenheim gesperrt

Heidenheim. Auf der Zugstrecken zwischen Königsbronn und Heidenheim kollidierte am Dienstagmittag gegen 15 Uhr ein Pkw mit einem Zug. Derzeit ist die Zugstrecke gesperrt, bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Der Unfall ereignete sich am Bahnübergang an der Uferstraße in der Nähe des Itzelberger Sees. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten. Wie lang die Strecke gesperrt bleiben muss, ist noch nicht bekannt. Die Deutsche Bahn meldet, dass es in der Folge des Unfalls zu Verspätungen und Teilausfällen kommen kann. "Wir arbeiten an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs, warten aber noch auf die Bestätigung unserer Partner", heißt es auf der Website der Deutschen Bahn.

Diese Meldung wird aktualisiert.