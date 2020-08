Illegaler Müll an Containern in Wasseralfingen

Aalen-Wasseralfingen. Wilder Müll im Stadtgebiet – immer wieder nutzen Unbekannte Altglas- und Kleidercontainer für andere Zwecke: Sie entsorgen dort Haus- und manchmal sogar Sondermüll.

Am Dienstag hat ein SchwäPo-Leser solchen „wilden“ Müll in Wasseralfingen in der Schwarzwaldstraße beobachtet. Dort liegen am Boden vor den Containern nicht nur Plastiktüten voller Hausmüll, sondern auch alte Autoreifen und Blechdosen mit eingetrockneten Farben. Die Stadtverwaltung werde jetzt einen sogenannten Müllsheriff oder einen Mitarbeiter des Bauhofs schicken, heißt es auf SchwäPo-Anfrage aus dem Rathaus. Der dokumentiere den Fall, beseitige den Müll sachgemäß und kümmere sich, dass kein weiterer Umweltschaden entsteht. Geschaut werde nach Hinweisen, um dem Müllsünder auf die Spur zu kommen.

Illegale Müllablagerung kann in Aalen mit bis zu 5000 Euro Bußgeld bestraft werden. Stadtsprecher Sascha Kurz: „Im Rahmen des Aktionsprogramms ‘sauberes Aalen’ sind schon einige Bußgelder verhängt worden.“