Ein freundlicher Mittwoch

Am Mittwoch wird das Wetter auf der Ostalb deutlich freundlicher. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 24 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 24 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Es wird erneut ziemlich frisch: 12 bis 9 Grad. Am Donnerstag scheint ausgiebig die Sonne. Es wird noch etwas wärmer, bis 27 Grad. Doch es geht sogar einen Ticken heißer. Am Wochenende sind bis zu 30 Grad möglich. Dazu gibt es viel Sonnenschein.