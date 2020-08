Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.14 Uhr: Heute wird das Wetter auf der Ostalb deutlich freundlicher. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 24 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tagen hat Wettermelder Tim Abramowski.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahnpendler. Aktuell meldet die Bahn keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6 Uhr: Zwei Meldungen von den Straßen: Ab heute ist die B29 zwischen Westhausen und der Autobahnauffahrt voll gesperrt werden. Die Sperrung wird wohl bis zum 25. August dauern. Die Autobahnauffahrten bleiben offen. Die Umleitung über Röhlingen und Bopfingen ist ausgewiesen.

Die zweite Meldung kommt von der B19: Hier staut es sich zwischen Unterkochen und Oberkochen.

Ansonsten ist es ruhig auf den Straßen. Kommen Sie gut ans Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mitwoch! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.