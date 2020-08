Mit Deko-Schwert bewaffnet: Betrunkene nach Streit in Zelle

Crailsheim. Am Dienstag gegen 18 Uhr wurde die Polizei in die Burgbergstraße zu einer Auseinandersetzung gerufen. Ein Mann würde dort mit einer Spitzhacke in der Hand randalieren. Vor Ort konnten die Beamten einen offenbar betrunkenen 35-Jährigen antreffen, der eine Verletzung an einer Hand hatte, teilt die Polizei mit. Er konnte festgenommen werden. Als die Beamten das Umfeld absuchten, kam ein zweiter Mann mit einem Samurai-Schwert in der Hand aus dem Haus. Der 43-jährige Mann ließ auf Anweisung der Polizeibeamten die Deko-Waffe fallen und konnte von den Beamten festgenommen werden. Wie die Polizei berichtet, war es augenscheinlich vor dem Eintreffen der Beamten zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Der Jüngere der beiden wies dabei einen Atemalkoholwert von etwa 2,1 Promille auf, der ältere einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille. Die beiden Männer wurden auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und mussten ihren Rausch in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung dauern an.