Jugendliche werfen mit Glasflaschen

Oberkochen. Kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei verständigt, da rund zehn bis 15 Jugendliche am Vordereingang der Dreißentalschule in Oberkochen Flaschen auf den Boden warfen. Laut Angaben der Polizei stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Schulhof mit zerbrochenen Glasflaschen und weiterem Unrat übersät war. Die Polizei nahm die Personalien der Jugendlichen auf; ein 15-Jähriger wurde seinen Eltern übergeben, nachdem festgestellt wurde, dass er über 1 Promille Alkohol aufwies. Rund eine halbe Stunde später ging ein erneuter Anruf bei der Polizei ein, da wiederum mehrere Jugendliche Glasflaschen gegen die Wände warfen. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.