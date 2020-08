Mit Blues den Markt gerockt

Musik Roman Spilek und seine Bandmitglieder Kim Hofmann, Stefan Buortmes, Basti Schiller und Steffen Fritz haben am Mittwochmittag die Besucher des Aalener Wochenmarkts mit Blues-Rock verwöhnt. Eine Stunde lang gab es englische Songs aus eigener Feder. Für den Auftritt auf dem Rathausdach reiste die Band von Stuttgart an, Spilek selbst stammt aus Aalen, an der Hochschule für Musik in Stuttgart lernte sich die Band kennen. Foto: err