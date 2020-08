Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.45 Uhr: Erstmals seit 1. Juli wurde die Corona-Verordnung des Landes geändert. Die Änderungen treten ab heute, 6. August, in Kraft. Was sich ändert, lesen Sie hier.

6.20 Uhr: Seit Mittwoch ist die Bundesstraße 29 im Bereich Westhausen zwischen der Einmündung Aalener Straße und der Autobahnauffahrt der A 7 Richtung Würzburg gesperrt. Am ersten Tag der B-29-Sperrung hat’s offenbar nur wenig Probleme gegeben.

6.10 Uhr: Weitere gute Nachrichten gleich zum Start: Heute scheint ausgiebig die Sonne, bei Spitzenwerten bis zu 27 Grad. Mehr dazu und wie es in den kommenden Tagen weiter geht, weiß Tim Abramowski.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet am Morgen keine Verzögerungen. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt!

6.05 Uhr: Auf den Straßen ist es ruhig an diesem Morgen. Bis auf einzelene Sperrungen durch Baustellen kommen Sie gut durch den Verkehr.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalbmorgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie, kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler fasst alles Wichtige rund um den Verkehr, das Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.